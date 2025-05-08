Марку Силва — цель номер один "Аль-Хиляля" среди тренеров

Марку Силва из "Фулхэма" является ведущим кандидатом саудовского "Аль-Хиляля" на вакантную должность главного тренера.

Силва тренирует "Фулхэм" с 2021 года. Именно Марку вывел "дачников" в Премьер-Лигу, где они прочно закрепились и в этом сезоне даже поучаствовали в борьбе за попадание в еврокубки.



От контракта Силвы остается только один полный год, и talkSPORT располагает информацией, что 47-летнему португальцу пока не удается договориться с "Фулхэмом" о новой сделке.



Этой ситуацией надеется воспользоваться "Аль-Хиляль", который уже выдвинул свое предложение Силве, но пока не обращался к "Фулхэму".



В "Аль-Хиляле" Силва смог бы воссоединиться с бывшим нападающим "Фулхэма" Александаром Митровичем, который забил 42 гола в 46 матчах саудовской лиги после перехода от "дачников" за 50 миллионов фунтов в 2023 году.



Помимо Силвы, на радаре у "Аль-Хиляля" также находятся Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест" и Симоне Индзаги из "Интера".