Энрике: "Совершенно не согласен с Артетой"

Наставник французского ПСЖ Луис Энрике не согласился со своим коллегой Микелем Артетой из "Арсенала" по вердикту насчет полуфинального противостояния Лиги Чемпионов.

И хотя ПСЖ выиграл оба полуфинальных матча против "Арсенала" с общим счетом 3:1, Артета заявил, что его команда было "гораздо лучше".



Энрике, чья команда ранее выбила с плей-офф "Астон Виллу" и "Ливерпуль", а на общем этапе победила "Манчестер Сити", так совершенно не думает и считает выход в финал абсолютно справедливым.



"Микель Артета — мой замечательный друг, но я совершенно с ним не согласен. Они сыграли по-умному и направили игру в то русло, как им хотелось и как они любят. Но по итогам двух матчей мы забили больше, нежели они, а это самое важное в футболе".



"Арсенал" сыграл отличный матч, и нам было сложно, но мы заслужили выйти в финал. У них отличная команда, но повторюсь, мы забили больше голов, мы замечательно сыграли первый матч. Во втором тайме ответного матча была другая игра, но мы все равно могли забить еще больше".



"Победить четыре команды из Премьер-Лиги? Но ведь у нас лига фермеров, не так ли? У нас лига фермеров".



"Сейчас мы наслаждаемся не только результатом, но также уверенностью, с которой все говорят о нашей команде. У нас молодая команда, но у нас есть дух, характер, и мы славно играем".



"Выход в финал многое значит для нас. Многое. Мы мечтали о финале. Когда мы приступали к работе в Париже, нашей первостепенной целью было творить историю, и мы на правильном пути", — цитирует Энрике BBC.