Артета считает, что "Арсенал" был лучшей командой в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда была лучшей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Проиграв ПСЖ дома на прошлой неделе (0:1), накануне вечером "Арсенал" уступил и в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов (2:1).
У Артеты осталось ощущение, что его команда "заслуживала гораздо большего". По мнению Микеля, судьбу двухматчевого противостояния решил голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.о
"Я не думаю, что в соревновании была команда лучше, если судить по увиденному мной. Но мы вылетели. Мы заслуживали гораздо больше, но в этом соревновании все решается в штрафных площадях, решается чаще всего нападающими и голкиперами, а их голкипер был лучшим игроком в обоих матчах".
"Я так горжусь парнями, они заслуживают похвалы за то, что они делают, несмотря на количество травм. Мы прибыли сюда в худшем состоянии. Сюда нужно приезжать, когда все доступы и в форме. У соперника была неделя на подготовку. Мы приехали сюда при сложных обстоятельствах. Это вселяет в меня большой позитив на будущее".
"Я еще проанализирую игру, когда немного успокоюсь, но по их скамейке у меня сложилось такое ощущение, что мы были гораздо лучше, нежели они".
"По итогам двух матчей лучшим игроком на поле был их голкипер. Он сделал разницу в противостоянии. Мы были гораздо ближе к финалу, нежели показывают результаты, но, к сожалению, мы вылетели. Я так горжусь. Мы так начали, совладав с давлением, что должны были вести 3:0 после 20 минут. Но в этом соревновании есть нечто, что должно быть по-вашему, и нам этого не хватило".
"Я расстроен, и этому положено быть больно. Нам нужно это прочувствовать, если мы хотим выиграть это соревнование. Просто понять, почему мы вылетели, недостаточно", — цитирует Артету Sky Sports.
08.05.2025 06:00
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Куйзнает Артета, но в двух матчах вы соснули с ПСЖ. Так лучше вы небыли, а просто напорестее и всего лишь!
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Фууу ,Артета напоминает пацана у которого ничего нет но расчитывает на кекс с моделю . Перед матчем он обещает горы ,расказывает какой его Арсенал крутой ,что за 5 лет верит в процесс . В Итоге его первую подружку ебет Ливерпуль ,а вторую ПСЖ .STAY HUMBLE ahhaahha
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Артета прав. Он натренировал на победу вчера команду. Увы, в воротах стоял Доннарума.
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Барса лучше была.
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