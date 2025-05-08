Артета считает, что "Арсенал" был лучшей командой в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда была лучшей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Проиграв ПСЖ дома на прошлой неделе (0:1), накануне вечером "Арсенал" уступил и в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов (2:1).



У Артеты осталось ощущение, что его команда "заслуживала гораздо большего". По мнению Микеля, судьбу двухматчевого противостояния решил голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.о



"Я не думаю, что в соревновании была команда лучше, если судить по увиденному мной. Но мы вылетели. Мы заслуживали гораздо больше, но в этом соревновании все решается в штрафных площадях, решается чаще всего нападающими и голкиперами, а их голкипер был лучшим игроком в обоих матчах".



"Я так горжусь парнями, они заслуживают похвалы за то, что они делают, несмотря на количество травм. Мы прибыли сюда в худшем состоянии. Сюда нужно приезжать, когда все доступы и в форме. У соперника была неделя на подготовку. Мы приехали сюда при сложных обстоятельствах. Это вселяет в меня большой позитив на будущее".



"Я еще проанализирую игру, когда немного успокоюсь, но по их скамейке у меня сложилось такое ощущение, что мы были гораздо лучше, нежели они".



"По итогам двух матчей лучшим игроком на поле был их голкипер. Он сделал разницу в противостоянии. Мы были гораздо ближе к финалу, нежели показывают результаты, но, к сожалению, мы вылетели. Я так горжусь. Мы так начали, совладав с давлением, что должны были вести 3:0 после 20 минут. Но в этом соревновании есть нечто, что должно быть по-вашему, и нам этого не хватило".



"Я расстроен, и этому положено быть больно. Нам нужно это прочувствовать, если мы хотим выиграть это соревнование. Просто понять, почему мы вылетели, недостаточно", — цитирует Артету Sky Sports.