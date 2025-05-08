"Арсенал" вылетел из Лиги Чемпионов, повторно проиграв ПСЖ
"Арсенал" потерпел поражение 2:1 в гостях у французского ПСЖ и вылетел из Лиги Чемпионов, заодно оформив очередной бестрофейный сезон.
В стартовый состав "канониров" после дисквалификации вернулся Томас Партей, заменив Леандро Троссарда. Юрриен Тимбер решил свои проблемы со здоровьем и появился с первых минут.
Уже на третьей минуте ответного полуфинального матча Деклан Райс отметился опасным, но неточным ударом головой с границы вратарской после подачи с фланга.
Спустя минуту гости опасно разыграли ввод аута, и Габриэль Мартинелли пробивал ногой с границы вратарской, однако голкипер гостей Джанлуиджи Доннарумма спас свою команду.
На восьмой минуте Доннарумма еще раз выручил парижан, парировав удар Мартина Эдегора в касание с подступов к штрафной.
"Арсенал" имел подавляющее преимущество в начале матча, но на 17-й минуте ПСЖ показал зубы. Войдя в штрафную, Хвича Кварацхелия нанес обводящий удар и попал в дальнюю штангу.
Парижане окончательно пришли в себя и на 27-й минуте даже открыли счет. Фабиан Руис подхватил отскочивший к границе штрафной мяч, ускользнул от Мартинелли и нанес пушечный удар — 1:0.
На 30-й минуте "канониры" едва не пропустили второй гол. Брадли Барколя легко обыграл в штрафной Майлса Льюис-Скелли, однако Давид Райя отразил его удар.
"Арсенал", конечно, не перестал атаковать после пропущенного гола, но прежней остроты гостям уже не хватало, вдобавок ПСЖ всегда был готов ответить.
На 58-й минуте Букайо Сака едва не закрутил мяч в ворота с углового — Доннарумма не позволил "сухому листу" случиться.
"Канониры" оказывали давление после перерыва, но на 66-й минуте в их ворота был назначен пенальти за попадание мяча в руку Льюис-Скелли. К точке подошел Витинья, однако пробить Райю не смог.
И все-таки ПСЖ забил второй гол. На 72-й минуте вышедший на замену Усман Дембле отдал короткую передачу с границы штрафной на Ашрафа Хакими, а тот нанес обводящий удар в угол ворот — 2:0.
Чуть расслабившись, хозяева сразу же за это поплатились. Сака завладел мячом в чужой штрафной благодаря рикошету, ускользнул от защитника с голкипером, после чего с острого угла поразил пустые ворота — 2:1.
"Арсенал" оживился после гола Сака, игра на время вскрылась, но голов публика "Парк де Пренс" больше не увидела.
"Арсенал" крайне обнадеживающим образом начал матч, но забить быстрый гол не смог, а затем пропустил, позволив ПСЖ без лишних нервов достичь финала.
ПСЖ (Франция) — "Арсенал" — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 3:1
Голы: Руис 27, Хакими 72 — Сака 76.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Рамуш 88), Невеш, Витинья, Руис, Барколя (Дембеле 70), Дуэ (Эрнандес 74), Кварацхелия.
"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 83), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли (Калафьори 68), Партей, Райс, Эдегор, Мартинелли (Троссард 69), Мерино, Сака.
Предупреждения: Мендеш, Кварацхелия — Райс, Льюис-Скелли, Сака, Калафьори.
08.05.2025 00:00
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Последние комментарии:
08.05.2025 00:26 #
bembo
не гори, далбаеб
в следующем сезоне челси на изи выиграет лч и ты насладишься моментов победы лондонской команды в лч
sausage
Только порадуюсь, если конечно у Ливерпуля шансов не будет.
Источник: http://fapl.ru/posts/114679/?c=1#c8048174
Орнул, сука)))
(ответить)
весь картонный биомусор с проходом пососаликов
(ответить)
Как же меня бесит фапловская привычка смешивать с грязью любую проигравшую команду. Местная фауна смотрит матчи исключительно, чтобы после него что-то высрать в адрес проигравших и ненавистных.
Арсенал сегодня выглядел хорошо, особенно в первом тайме. Никуда не денешься от того, что ПСЖ лучше по классу, как в командном, так и в индивидуальном плане. Все эти темы про план на игру, что подборов не было... Вы блять какой матч смотрели вообще? Будто забыли все голевые момент, которые возникали. Это как вчера с Барсой. Каталонцы вообще отлично катали, эти средние и короткие передачи, за которыми макароны не успевали, прессинг при выходе Интера из обороны, из-за которого те хуеву тучу ошибок и потерь совершили у своей штрафной площадки... Короче смотреть за игрой Барселоны было реально интересно. Тупо у молодой команды не хватило опыта, чтобы при реально лучшей игре добиться победы. Куча реально голевых моментов, Зоммер феерил, штанга от Ямаля... А тут расписывают про какой-то дворовый футбол блять. А аналитика Артура - это вообще отдельный вид искусства))) С неё только орать.
(ответить)
6ля скучно.
Зашел на фапл поугарать над гейбоями, а гейбои по классике как только арсенал сосет они тупо в моменте сливаются с фапла, тупо в моменте.
Эх, это как в те времена когда арсенал сидел на 8 месте с ротетой....на фапл гейбои заходил по праздникам.
Ментально не устойчивые канешн эти терпилы)
(ответить)
https://postimg.cc/D8v1Lwkh
(ответить)
А сколько пафоса в словах Артеты и игроков Арсенала и каждый раз это заканчивается пшиком со смешным звуком. Они напоминают людей, которые вступят в дерьмо и гордо идут дальше, как будто так и надо.
(ответить)
С победой! Грех не поздравить шайку заднеприводных.
Бухайте и трахайтесь всю ночь теперь. Михужло с победой тоже кстати.
(ответить)
ладно, поорали над гейбоями и хватит
завтра то хоть нормик футбол посмотрим
(ответить)
Псж последовательно выбил из розыгрыша четыре команды апл :)
(ответить)
как же я ору с ротеты.свой единственный более менее сносный трофей выиграл в самом начале на багаже эмери.благодаря озилу.обамеянгу и ляказетту.а потом выпиздил всех.выклянчил лярд у гейсеноля на свои хотелки.планировал типа построить молодую команду.которая будет лутать чашки в доминирующем стиле.а в итоге сосет хуй из года в год.сетуя на плохой газон.погоду.судей и т.д.воистину главный шарлатан всего европейского футбола.
(ответить)
Имбовый опорник растёт в лице Жоау Невеша. Португалия должна феерить на ЧМ. Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Витинья, Рафа Леау, Далот , Нуну Мендеш, Рубен Диаш, Диогу Кошта... С таким подбором исполнителей, эх....
(ответить)
ну а ваще псж очень самоуспокоенно и расхлябано играл.
Пенка лишь это подчеркнула.
В финале даже х3 за кого притопиь, за пижонов или пенсионеров(
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Просто ахахахахахаха
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2025 -
Ливерпуль - трофей
Ньюкасл спустя 70 лет засухи - трофей
Сити после кошмарного сезона - финал КА
МЮ после 16 места - Финал ЛЕ
Петуншит после 17 го места - финал ЛЕ
Кекси с обрезком - финал ЛК
Арсосал в 5й фазе с гениальной ротетой и суперталантливой молодой тимой - 0 трофеев уже 5 лет.
Главные лохи английской лиги, как и фанбаза что верит в какой-то "процесс".
(ответить)
Болельщик Арсенала = горе в семье.
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тут полупокер не пробегал?
gameboy03.05.2025 23:07 #
gameboy
Ебать ты скулить будешь в среду, полупокер)))
Источник: http://fapl.ru/posts/114667/?c=1
(ответить)
Скелли провалил матч, а Артета слишком поздно понял что он сегодня решил включить дурака и поплатился за это.
(ответить)
Отличная команда у Луиса Энрике, стоит признать. Им бы топового страйкера , условного Исака, и можно устрашать всех в Европе еще 2-3 сезона.
(ответить)
Арсенл был хуже во всем. На уровне отыграл только Райя, остальные - косяпоры.
(ответить)
Лузеры! Лучше достижение в этом сезоне это будет коридорчик на Энфилде!
Источник: http://fapl.ru/posts/114667/#reply
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