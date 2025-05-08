"Арсенал" вылетел из Лиги Чемпионов, повторно проиграв ПСЖ

"Арсенал" потерпел поражение 2:1 в гостях у французского ПСЖ и вылетел из Лиги Чемпионов, заодно оформив очередной бестрофейный сезон.

В стартовый состав "канониров" после дисквалификации вернулся Томас Партей, заменив Леандро Троссарда. Юрриен Тимбер решил свои проблемы со здоровьем и появился с первых минут.



Уже на третьей минуте ответного полуфинального матча Деклан Райс отметился опасным, но неточным ударом головой с границы вратарской после подачи с фланга.



Спустя минуту гости опасно разыграли ввод аута, и Габриэль Мартинелли пробивал ногой с границы вратарской, однако голкипер гостей Джанлуиджи Доннарумма спас свою команду.



На восьмой минуте Доннарумма еще раз выручил парижан, парировав удар Мартина Эдегора в касание с подступов к штрафной.



"Арсенал" имел подавляющее преимущество в начале матча, но на 17-й минуте ПСЖ показал зубы. Войдя в штрафную, Хвича Кварацхелия нанес обводящий удар и попал в дальнюю штангу.



Парижане окончательно пришли в себя и на 27-й минуте даже открыли счет. Фабиан Руис подхватил отскочивший к границе штрафной мяч, ускользнул от Мартинелли и нанес пушечный удар — 1:0.



На 30-й минуте "канониры" едва не пропустили второй гол. Брадли Барколя легко обыграл в штрафной Майлса Льюис-Скелли, однако Давид Райя отразил его удар.



"Арсенал", конечно, не перестал атаковать после пропущенного гола, но прежней остроты гостям уже не хватало, вдобавок ПСЖ всегда был готов ответить.



На 58-й минуте Букайо Сака едва не закрутил мяч в ворота с углового — Доннарумма не позволил "сухому листу" случиться.



"Канониры" оказывали давление после перерыва, но на 66-й минуте в их ворота был назначен пенальти за попадание мяча в руку Льюис-Скелли. К точке подошел Витинья, однако пробить Райю не смог.



И все-таки ПСЖ забил второй гол. На 72-й минуте вышедший на замену Усман Дембле отдал короткую передачу с границы штрафной на Ашрафа Хакими, а тот нанес обводящий удар в угол ворот — 2:0.



Чуть расслабившись, хозяева сразу же за это поплатились. Сака завладел мячом в чужой штрафной благодаря рикошету, ускользнул от защитника с голкипером, после чего с острого угла поразил пустые ворота — 2:1.



"Арсенал" оживился после гола Сака, игра на время вскрылась, но голов публика "Парк де Пренс" больше не увидела.



"Арсенал" крайне обнадеживающим образом начал матч, но забить быстрый гол не смог, а затем пропустил, позволив ПСЖ без лишних нервов достичь финала.



ПСЖ (Франция) — "Арсенал" — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 3:1



Голы: Руис 27, Хакими 72 — Сака 76.



ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Рамуш 88), Невеш, Витинья, Руис, Барколя (Дембеле 70), Дуэ (Эрнандес 74), Кварацхелия.



"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 83), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли (Калафьори 68), Партей, Райс, Эдегор, Мартинелли (Троссард 69), Мерино, Сака.



Предупреждения: Мендеш, Кварацхелия — Райс, Льюис-Скелли, Сака, Калафьори.