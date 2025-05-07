Аморим: "Можем стать худшей в истории Премьер-Лиги командой с европейским трофеем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что победа в Лиге Европы не перекрыла бы провальное выступление его команды в этом сезоне Премьер-Лиги.

Еще в январе Аморим назвал своих подопечных "худшей командой в истории "Юнайтед". Рубен по-прежнему так считает, и даже завоевание трофея в Лиге Европы не заставило бы его передумать.



"Если вы посмотрите на Премьер-Лигу в данный момент, то мы являемся там худшей командой в плане результатов с момента моего прихода. В этом был мой посыл. Но в конце сезона мы можем стать худшей в истории Премьер-Лиги командой с европейским трофеем".



"Так что это ничего не изменит. Мы знаем, что этот сезон был разочарованием".



"Ничего не изменится, как мне кажется. Я по-прежнему думаю, что это наш худший сезон — если не в истории, то точно за последние 50 лет", — цитирует Аморима Sky Sports.