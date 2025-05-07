Мареска: "Прежний "Челси" вернется, если выиграем Лигу Конференций"

Наставник "Челси" Энцо Мареска считает, что победа в Лиге Конференций стала бы "посланием" о становлении его команды как грозной силы.

После победы 1:4 над "Юргорденом" на прошлой неделе "Челси" оказался одной ногой в финале Лиги Конференций.



Это только третий по значимости клубный турнир Европы, однако Мареска считает, что "Челси" важно вернуться на путь завоевания трофеев.



"Это было бы важно, потому что мы стали бы единственным клубом в Европе, выигравшим все европейские турниры. Важно заложить победный дух в этом клубе".



"На мой взгляд, завоевание трофея Лиги Конференций в этом сезоне стало бы посланием, после которого можно сказать: "Челси" вернулся".



"Если "Реал" или другие клубы не играют в Лиге Конференций, то дело в том, что они не соответствуют уровню Лиги Конференций. Если мы играем в Лиге Конференций, значит это наш уровень".



"Если ты играешь в Лиге Конференций, ты не можешь выиграть Лигу Чемпионов или Лигу Европы. Ты лишь можешь попытаться выиграть Лигу Конференций".



"Реальность такова, что мы в этом соревновании, и нам нужно выиграть его. В будущем мы надеемся выступать в других соревнованиях", — цитирует Мареску Evening Standard.