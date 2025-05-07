"Лидс" потратит свыше 100 млн. фунтов на трансферы летом

Бету Вышедший в Премьер-Лигу "Лидс" собирается потратить свыше 100 миллионов фунтов на трансферы грядущим летом.

В этом сезоне из Премьер-Лиги вылетели все три команды, которые год назад повысились в классе из Чемпионшипа.

Не желая повторить судьбу "Саутгемптона", "Лестера" и "Ипсвича", завоевавший титлу Чемпионшипа "Лидс" планирует крупно вложиться в укрепление своего состава.

По информации Sky Sports, трансферный бюджет главного тренера "Лидса" Даниэля Фарке превышает 100 млн. фунтов, из которых около 20 млн. фунтов "белые" готовы потратить на нападающего "Эвертона" Бету.

27-летний португалец является совместно лучшим бомбардиром "Эвертона" в этом сезоне, забив семь голов в 27 матчах Премьер-Лиги.

"Лидс" в целом собирается укрепить стержень команды, пригласив новых голкипера, центрального защитника, центрального полузащитника и форварда.


Метки Бету, Лидс, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2025 21:00

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  1. stamm 07.05.2025 21:36 # stamm
    интересно, вернут ли Соломона тоттенхему...

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  2. gidro-met 07.05.2025 21:30 # gidro-met
    Им нужен как минимум Лиам Делап

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