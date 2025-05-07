Аморим хочет сохранить Фернандеша в "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что хочет сохранить своего капитана Бруну Фернандеша в клубе.

На этой неделе появилась информация, что саудовский "Аль-Хиляль" вступил в переговоры с представителями Фернандеша и манит Бруну увеличенной вчетверо зарплатой.

Эти слухи не удивляют Аморима, однако Рубен совершенно не планирует терять игрока, который в этом сезоне забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

"Наша идея не изменилась. Мы хотим сохранить своих лучших игроков, а Бруно, очевидно, является одним из лучших игроков в мире. Мы хотим, чтобы Бруну был здесь".

"Его важность легко понять — не только из-за его показателей, но также из-за того, как он играет и какое влияние он оказывал на протяжении пяти лет здесь".

"Это нормально, что многие клубы в мире хотят игрока вроде Бруну. Он является нашим лидером и капитаном, поэтому он действительно важен. Он — игрок топ-уровня, а нам нужны игроки топ-уровня", — цитирует Аморима BBC.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2025 20:00

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  1. hunter022 07.05.2025 20:39 # hunter022
    На каждого нужного Фернандеша найдется саудит с достаточным количеством денег.

    (ответить)

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