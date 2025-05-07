Гарначо: "Я счастлив в "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо отреагировал на слухи насчет своего будущего.

Согласно слухам, Гарначо не вполне доволен своей ролью в команде Рубена Аморима и помышляет об уходе из "Юнайтед" грядущим летом.



И хотя "Юнайтед" открыт к продаже Гарначо, 20-летний уверяет, что он чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд".



"Разумеется, будучи футболистом, ты читаешь и слышишь некоторые сплетни насчет будущего, но у меня есть контракт здесь до 2028 года. Я счастлив здесь".



"Мы знаем, что здесь нужно упорно трудиться, чтобы даже попадать в заявку, и я просто должен очень хорошо тренироваться каждый день и быть доступным на все матчи", — цитирует Гарначо Daily Mirror.