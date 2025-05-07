Невилл: "У "Арсенала" есть шанс против ПСЖ"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что у "Арсенала" есть шансы победить французский ПСЖ и выйти в финал Лиги Чемпионов.

"Арсенал" начнет ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ, имея дефицит в один гол после домашнего поражения на прошлой неделе.



Однако Невилл чувствует, что команде Микеля Артеты по силам заставить ПСЖ и трибуны "Парк де Пренс" нервничать.



"У "Арсенала" есть шанс. Разумеется, это будет совершенно другой матч, об этом и говорить не приходится. Но неожиданные вещи случаются".



"В этом сезоне я пару раз наблюдал как неожиданно побеждал "Реал", как неожиданно побеждал "Манчестер Юнайтед". ПСЖ будет очень нервничать, если в домашнем для них матче что-то пойдет не так".



"Если "Арсенал" просто продержится, не выпадет из игры и забьет гол, то стадион внезапно перестанет быть преимуществом для ПСЖ, он станет проблемой для них. Потому что там такие большие ожидания насчет того, что он выйдут в финал Лиги Чемпионов и выиграют его".



"Это будет сложно. ПСЖ отлично сыграл на "Эмирейтс", тогда как "Арсенал" — не лучшим образом. Но "Арсенал" прибавит".



"Если они смогут остаться в игре до заключительных 15-20 минут, у них будет шанс", — сообщил Невилл Sky Sports.