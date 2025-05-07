Венгер верит, что "Арсенал" может отыграться в Париже

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что "канонирам" по силам отыграться в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Домашнее поражение 0:1 от ПСЖ на прошлой неделе заставляет "Арсенал" играть на победу в Париже. Эта задача выглядит крайне непростой, однако Венгер верит в шансы "канониров".



"На некотором этапе вы должны будете завоевать трофей, и эта команда достаточна сильна, чтобы выиграть Лигу Чемпионов или Премьер-Лигу".



"К сожалению для них, "Ливерпуль" оказался тяжелым соперником в этом году. Никто не ожидал, что "Ливерпуль" оторвется на 15 очков от остальной стаи, поэтому посмотрим, как "Арсенал" выступит в Лиге Чемпионов".



"Я уверен, что они могут отыграться после первого матча, и у них есть необходимое мастерство. Но вам, конечно, нужно показать отличную атакующую игру, а также суметь остановить этот ПСЖ, помешать им выражать свой талант, что непросто".



"Они играют дома, они могут чуять финал, и остановить их будет сложно", — цитирует Венгера Evening Standard.