"Тоттенхэм" потерял Мэддисона на три месяца
Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон пропустит около трех месяцев с травмой колена.
Эту травму Мэддисон получил в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Буде-Глимт" в прошлый четверг, забив один из трех голов "шпор" (3:1).
Теперь 28-летний игрок сборной Англии пропустит остаток этой кампании и даже начало предсезонного периода, хотя операции удалось избежать, сообщает BBC.
Потеря Мэддисона станет большим ударом по надеждам "Тоттенхэма" выиграть Лигу Европы, особенно с учетом того, что Лукас Бергвалл, другой полузащитник, тоже не сыграет в остатке сезона.
07.05.2025 16:00
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Потеряв Мэдисона курятник потерял путевку в финал, позорный проигрыш им светит в Норвегии.
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