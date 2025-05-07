"Тоттенхэм" потерял Мэддисона на три месяца

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон пропустит около трех месяцев с травмой колена.

Эту травму Мэддисон получил в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Буде-Глимт" в прошлый четверг, забив один из трех голов "шпор" (3:1).



Теперь 28-летний игрок сборной Англии пропустит остаток этой кампании и даже начало предсезонного периода, хотя операции удалось избежать, сообщает BBC.



Потеря Мэддисона станет большим ударом по надеждам "Тоттенхэма" выиграть Лигу Европы, особенно с учетом того, что Лукас Бергвалл, другой полузащитник, тоже не сыграет в остатке сезона.