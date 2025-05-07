Оуэн считает, что "Ливерпулю" не нужно много приобретений для защиты титула
Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн считает, что "красные" не нуждаются в большом количестве приобретений, чтобы защитить титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.
"Ливерпуль" очень скромно провел два последних трансферных окна, поэтому от "красных" ожидают повышенной активности грядущим летом.
Однако Оуэн призывает "Ливерпуль" быть осторожным на трансферном рынке. По мнению Майкла, у "красных" и так будут отличные шансы выиграть Премьер-Лигу второй раз подряд.
"У них столь гармоничная раздевалка, и если вы будете приглашать больше и больше игроков, это создаст недовольство. Чем лучше ваши запасные игроки, тем больше у вас проблем".
"Вы можете взглянуть на Пепа Гвардиолу в этом сезоне и сказать: "Вот для этого вам и нужно больше игроков". Но у него все жизнь были короткие составы".
"Он слегка поплатился за это в этом сезоне, но взгляните на "Челси". Слишком много хороших игроков — это тоже проблема. Поэтому нужно быть осторожным с балансом вашего состава".
"В данный момент у "Ливерпуля" порядок с балансом, поэтому давайте посмотрим, что случится летом".
"Я не вижу никого, кто бы смог превзойти "Ливерпуль" в следующем году. "Манчестер Сити" сильно отстает. "Арсенал" — возможно, единственный конкурент, на мой взгляд", — цитирует Оуэна Liverpool Echo.
07.05.2025 15:00
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