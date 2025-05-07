Макаллистер: "Не ожидал, что выиграем Премьер-Лигу так легко"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер признался, что был удивлен, насколько легко его команде удалось выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

"Ливерпулю" удалось завоевать титул Премьер-Лиги уже в первом сезоне при Арне Слоте, сменившем Юргена Клоппа на посту главного тренера.



При этом "Ливерпуль" оформил чемпионство за четыре матча до финиша, чем Макаллистер весьма удивлен, однако теперь Алексис надеется развить этот успех.



"Я не ожидал, что мы выиграем лигу так легко, как мы это сделали, поэтому что мы находимся в процессе, который только начался".



"Для многих это были большие изменения. Тренер и команда знают, что мы можем продолжать совершенствоваться, и, надеюсь, это начало чего-то грандиозного", — сообщил Макаллистер ESPN Brasil.