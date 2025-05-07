"Челси" получит новый стадион только через 15-20 лет

Стэмфорд Бридж Совладелец "Челси" Тодд Бели заявил, что вопрос с новым стадионом может остаться нерешенным еще пару десятилетий.

"Челси" уже давно тесно на 40-тысячном "Стэмфорд Бридж", и клуб продолжает выбирать между реконструкцией существующего стадиона и строительством нового.

Однако Бели и его партнеры не считают эту задачу приоритетной и спешить никуда не собирается.

"Это займет годы. Когда мы покупали клуб, то изначально договорились, что у нас будет 15-20 лет, чтобы разобраться с этим".

"Это большой проект в столь интересном городе, как Лондон, и здесь нужно учитывать много факторов".

"Разумеется, для нас самый важный фактор — это мнение наших фанатов, а также то, как будет лучше всего для "Челси", — цитирует Бели Evening Standard.


Метки Бели, стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. closer 07.05.2025 13:34 # closer
    Мнение фанатов это базовая ложь владельцев клубов

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  2. hunter022 07.05.2025 13:04 # hunter022
    Через 15- 20 лет про эту помойку все забудут,в то время она уже давно будет обитать на дне 3-4 лиги.

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