"Челси" получит новый стадион только через 15-20 лет

Совладелец "Челси" Тодд Бели заявил, что вопрос с новым стадионом может остаться нерешенным еще пару десятилетий.

"Челси" уже давно тесно на 40-тысячном "Стэмфорд Бридж", и клуб продолжает выбирать между реконструкцией существующего стадиона и строительством нового.



Однако Бели и его партнеры не считают эту задачу приоритетной и спешить никуда не собирается.



"Это займет годы. Когда мы покупали клуб, то изначально договорились, что у нас будет 15-20 лет, чтобы разобраться с этим".



"Это большой проект в столь интересном городе, как Лондон, и здесь нужно учитывать много факторов".



"Разумеется, для нас самый важный фактор — это мнение наших фанатов, а также то, как будет лучше всего для "Челси", — цитирует Бели Evening Standard.