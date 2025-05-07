Анонс матча ПСЖ — "Арсенал"

В среду вечером "Арсенал" попытается отыграться против французского ПСЖ в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:1 от ПСЖ, так и не сумев ответить на быстрый гол Усмана Дембеле.



Однако "Арсенал" оставил довольно приятное впечатление своей игрой и имел ряд моментов, чтобы сделать счет другим. Так или иначе, теперь команда Микеля Артеты обязана играть на победу.



- ПСЖ одержал лишь одну победу в шести матчах против "Арсенала" (3 ничьи, 2 поражения) — как раз на прошлой неделе.



- Оба домашних матча против "Арсенала" ПСЖ завершил со счетом 1:1 (в марте 1994 и сентябре 2016).



- "Арсенал" не проиграл ни одного из 13 первых выездных матчей против французских команд во всех турнирах (8 побед, 5 ничьих), но проиграл оба последних (против "Ренна" в 2019 и "Ланса" в 2023).



- Только две команды достигали финала Лиги Чемпионов, потерпев домашнее поражение в первом полуфинальном матче ("Аякс" против "Панатинаикоса" в 1995/96 и "Тоттенхэм" против "Аякса" в 2018/19).



- Прежде ПСЖ и "Арсенал" лишь по разу достигали финала Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов.



- ПСЖ выиграл три из четырех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, забив 14 голов в этих трех победах.



- ПСЖ проиграл лишь дважды на "Парк де Пренс" в этом сезоне ("Ливерпулю" и "Атлетико").



- "Арсенал" выиграл все четыре последних выездных матча в Лиге Чемпионов, но пять раз подряд этого еще никогда не делал в еврокубках.



- Усман Дембеле забил восемь голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — только Златану Ибрагимовичу удавалось сделать это больше за ПСЖ (10 в 2013/14).



"Арсенал" взял в Париж защитников Юрриена Тимбера и Рикардо Калафьори. Первый находится под вопросом, но второй готов сыграть впервые после травмы. Вернется Томас Партей, пропустивший первый полуфинальный матч из-за дисквалификации.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

ПСЖ (Франция) — "Арсенал" (Англия). Первый матч — 1:0

Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз