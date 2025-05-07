Анонс матча ПСЖ — "Арсенал"
В среду вечером "Арсенал" попытается отыграться против французского ПСЖ в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.
На прошлой неделе "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:1 от ПСЖ, так и не сумев ответить на быстрый гол Усмана Дембеле.
Однако "Арсенал" оставил довольно приятное впечатление своей игрой и имел ряд моментов, чтобы сделать счет другим. Так или иначе, теперь команда Микеля Артеты обязана играть на победу.
- ПСЖ одержал лишь одну победу в шести матчах против "Арсенала" (3 ничьи, 2 поражения) — как раз на прошлой неделе.
- Оба домашних матча против "Арсенала" ПСЖ завершил со счетом 1:1 (в марте 1994 и сентябре 2016).
- "Арсенал" не проиграл ни одного из 13 первых выездных матчей против французских команд во всех турнирах (8 побед, 5 ничьих), но проиграл оба последних (против "Ренна" в 2019 и "Ланса" в 2023).
- Только две команды достигали финала Лиги Чемпионов, потерпев домашнее поражение в первом полуфинальном матче ("Аякс" против "Панатинаикоса" в 1995/96 и "Тоттенхэм" против "Аякса" в 2018/19).
- Прежде ПСЖ и "Арсенал" лишь по разу достигали финала Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов.
- ПСЖ выиграл три из четырех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, забив 14 голов в этих трех победах.
- ПСЖ проиграл лишь дважды на "Парк де Пренс" в этом сезоне ("Ливерпулю" и "Атлетико").
- "Арсенал" выиграл все четыре последних выездных матча в Лиге Чемпионов, но пять раз подряд этого еще никогда не делал в еврокубках.
- Усман Дембеле забил восемь голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — только Златану Ибрагимовичу удавалось сделать это больше за ПСЖ (10 в 2013/14).
"Арсенал" взял в Париж защитников Юрриена Тимбера и Рикардо Калафьори. Первый находится под вопросом, но второй готов сыграть впервые после травмы. Вернется Томас Партей, пропустивший первый полуфинальный матч из-за дисквалификации.
Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
ПСЖ (Франция) — "Арсенал" (Англия). Первый матч — 1:0
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
07.05.2025 12:00
Просмотров: 616
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В ряде пидороссийских регионов зафиксированы масштабные перебои с домашним интернетом — без связи остались жители Ярославской, Владимирской, Курской, Калужской областей, а также частично Москвы.
русня, шо с ебалом? почему на фапле тихо?
хотя, без инета русня не ответит, но мы то знаем, что ебало у русни всегда обоссанно)))
(ответить)
духовные скрепы руского мира
Куриное яйцо засунул себе в очко руский зумер в Калининграде: доставать яйцо пришлось врачам
Инцидент произошёл в одной из городских школ: 16-летнего русочка забрали на скорой прямо из школы и доставили в больницу. После проверки медики обнаружили в анусе школьника куриное яйцо.
На вопрос, как оно там оказалось, парень ответил, что «просто играл с ним», а затем яйцо провалилось в прямую кишку, и достать его он уже не смог.
покажите подобное в Украине))
(ответить)
мемас с одной торговой лавкой в которую идут все, и второй в которую идет один человек, в контексте матчей полуфиналов лч, это становится актуально
(ответить)
Кога Арсенал отомстит Барсе за финал 2006?
(ответить)
Микель Артета о чемпионстве «Ливерпуля»:
Выигрывать трофеи – значит оказаться в нужное время и в нужном месте. «Ливерпуль» выиграл титул, набрав меньше очков, чем мы за последние два сезона. С очками за последние два сезона у нас две Премьер-лиги.
Только есть одно но:
– «Арсенал» в сезоне 2023/2024 к 34 туру набрал 77 очков
– «Арсенал» в сезоне 2022/2023 к 34 туру набрал 78 очков
– «Ливерпуль» в нынешнем сезоне к 34 туру набрал 82 очко и оформил чемпионство
Прости Микель, но сегодня ваша цитата веса не имеет
Оруууу
(ответить)
Да все тут уже ясно
Финаль
Интер - ПСЖ
Победа одной из команд .
(ответить)
https://imgur.com/a/MdRHoTs
что здесь происходит?
(ответить)
Удачи ПСЖ в борьбе с этими пидopacaми.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий