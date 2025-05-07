Анонс матча ПСЖ — "Арсенал"

Деклан Райс В среду вечером "Арсенал" попытается отыграться против французского ПСЖ в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:1 от ПСЖ, так и не сумев ответить на быстрый гол Усмана Дембеле.

Однако "Арсенал" оставил довольно приятное впечатление своей игрой и имел ряд моментов, чтобы сделать счет другим. Так или иначе, теперь команда Микеля Артеты обязана играть на победу.

- ПСЖ одержал лишь одну победу в шести матчах против "Арсенала" (3 ничьи, 2 поражения) — как раз на прошлой неделе.

- Оба домашних матча против "Арсенала" ПСЖ завершил со счетом 1:1 (в марте 1994 и сентябре 2016).

- "Арсенал" не проиграл ни одного из 13 первых выездных матчей против французских команд во всех турнирах (8 побед, 5 ничьих), но проиграл оба последних (против "Ренна" в 2019 и "Ланса" в 2023).

- Только две команды достигали финала Лиги Чемпионов, потерпев домашнее поражение в первом полуфинальном матче ("Аякс" против "Панатинаикоса" в 1995/96 и "Тоттенхэм" против "Аякса" в 2018/19).

- Прежде ПСЖ и "Арсенал" лишь по разу достигали финала Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов.

- ПСЖ выиграл три из четырех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, забив 14 голов в этих трех победах.

- ПСЖ проиграл лишь дважды на "Парк де Пренс" в этом сезоне ("Ливерпулю" и "Атлетико").

- "Арсенал" выиграл все четыре последних выездных матча в Лиге Чемпионов, но пять раз подряд этого еще никогда не делал в еврокубках.

- Усман Дембеле забил восемь голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — только Златану Ибрагимовичу удавалось сделать это больше за ПСЖ (10 в 2013/14).

"Арсенал" взял в Париж защитников Юрриена Тимбера и Рикардо Калафьори. Первый находится под вопросом, но второй готов сыграть впервые после травмы. Вернется Томас Партей, пропустивший первый полуфинальный матч из-за дисквалификации.

Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
ПСЖ (Франция) — "Арсенал" (Англия). Первый матч — 1:0
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Арсенал, Лига Чемпионов, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 616

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Последние комментарии:




  1. povidlo 07.05.2025 13:55 # povidlo
    В ряде пидороссийских регионов зафиксированы масштабные перебои с домашним интернетом — без связи остались жители Ярославской, Владимирской, Курской, Калужской областей, а также частично Москвы.

    русня, шо с ебалом? почему на фапле тихо?

    хотя, без инета русня не ответит, но мы то знаем, что ебало у русни всегда обоссанно)))

    (ответить)

  2. povidlo 07.05.2025 13:54 # povidlo
    духовные скрепы руского мира

    Куриное яйцо засунул себе в очко руский зумер в Калининграде: доставать яйцо пришлось врачам

    Инцидент произошёл в одной из городских школ: 16-летнего русочка забрали на скорой прямо из школы и доставили в больницу. После проверки медики обнаружили в анусе школьника куриное яйцо.

    На вопрос, как оно там оказалось, парень ответил, что «просто играл с ним», а затем яйцо провалилось в прямую кишку, и достать его он уже не смог.

    покажите подобное в Украине))

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  3. xattoryxattso 07.05.2025 13:50 # xattoryxattso
    мемас с одной торговой лавкой в которую идут все, и второй в которую идет один человек, в контексте матчей полуфиналов лч, это становится актуально

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  4. thegodfather 07.05.2025 13:46 # thegodfather
    Кога Арсенал отомстит Барсе за финал 2006?

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  5. thegodfather 07.05.2025 13:44 # thegodfather
    Микель Артета о чемпионстве «Ливерпуля»:

    Выигрывать трофеи – значит оказаться в нужное время и в нужном месте. «Ливерпуль» выиграл титул, набрав меньше очков, чем мы за последние два сезона. С очками за последние два сезона у нас две Премьер-лиги.

    Только есть одно но:

    – «Арсенал» в сезоне 2023/2024 к 34 туру набрал 77 очков
    – «Арсенал» в сезоне 2022/2023 к 34 туру набрал 78 очков

    – «Ливерпуль» в нынешнем сезоне к 34 туру набрал 82 очко и оформил чемпионство

    Прости Микель, но сегодня ваша цитата веса не имеет
    Оруууу

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  6. gidro-met 07.05.2025 13:43 # gidro-met
    Да все тут уже ясно

    Финаль

    Интер - ПСЖ

    Победа одной из команд .

    (ответить)

  7. hachidlo 07.05.2025 12:38 # hachidlo
    https://imgur.com/a/MdRHoTs

    что здесь происходит?

    (ответить)

  8. chelsea88 07.05.2025 12:04 # chelsea88
    Удачи ПСЖ в борьбе с этими пидopacaми.

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