"РБ Лейпциг" пытается переманить Гласнера

Немецкий "РБ Лейпциг" активизировал свой интерес к главному тренеру "Кристал Пэлас" Оливеру Гласнеру.

По информации talkSPORT, глобальный руководитель футбольных проектов концерна Red Bull Юрген Клопп определил Гласнера в качестве своей приоритетной цели на роль нового наставника "РБ Лейпциг".



Утверждается, что клуб Бундеслиги уже вступил в переговоры с Гласнером, однако "Пэлас" совершенно не помышляет о расставании с австрийским специалистом.



"Пэлас" даже хочет наградить новым контрактом Гласнера, который в этом сезоне вывел "орлов" в финал Кубка Англии. Но чтобы Оливер согласился продлить свое пребывание на "Селхерст Парк", клубу придется пообещать своему наставнику солидный трансферный бюджет.