"РБ Лейпциг" пытается переманить Гласнера

Оливер Гласнер Немецкий "РБ Лейпциг" активизировал свой интерес к главному тренеру "Кристал Пэлас" Оливеру Гласнеру.

По информации talkSPORT, глобальный руководитель футбольных проектов концерна Red Bull Юрген Клопп определил Гласнера в качестве своей приоритетной цели на роль нового наставника "РБ Лейпциг".

Утверждается, что клуб Бундеслиги уже вступил в переговоры с Гласнером, однако "Пэлас" совершенно не помышляет о расставании с австрийским специалистом.

"Пэлас" даже хочет наградить новым контрактом Гласнера, который в этом сезоне вывел "орлов" в финал Кубка Англии. Но чтобы Оливер согласился продлить свое пребывание на "Селхерст Парк", клубу придется пообещать своему наставнику солидный трансферный бюджет.


Метки Гласнер, Кристал Пэлас, РБ Лейпциг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2025 11:00

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