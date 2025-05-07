Райс: "Нам нужны большие яйца, чтобы победить ПСЖ"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс призвал свою команду показать "большие яйца" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

И хотя "Арсенал" уступил ПСЖ дома со счетом 0:1 на прошлой неделе, Райс остался доволен тем, как его команда нащупала свою игру и принялась создавать моменты.



Райс хочет, чтобы теперь "Арсенал" столь же смело сыграл в Париже.



"Да, мы упустили несколько моментов, но когда мы разобрались, как можно одолеть их, мы стали угрожать их воротам, доставлять мяч вперед, а наши вингеры выходили один на один".



"Думаю, завтра вечером нам нужно делать то же самое. Нам нужны большие яйца, и нам нужно выйти туда и показать, что мы готовы играть на этом уровне", — цитирует Райса Evening Standard.