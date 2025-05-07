Артета: "Ливерпуль" стал чемпионом с меньшим количеством очков, чем было у нас в двух предыдущих сезонах"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему "Ливерпуль" завоевал титул Премьер-Лиги, набрав очков меньше, чем было у "канониров" в двух предыдущих сезонов.

Напомним, "Ливерпуль" оформил титул после того, как разгромил "Тоттенхэм" со счетом 5:1 и набрал 82 очка.

При этом в двух предыдущих сезонах "Арсенал" финишировал с 89 и 84 очками, оба раза занимая только второе место.

Артете это говорит о том, что для трофея также требуется удачное стечение обстоятельств, и Микель надеется, что именно так и будет в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Для завоевания трофеев нужно оказаться в правильный момент в правильном месте. "Ливерпуль" завоевал титул с меньшим количеством игроков, нежели было у нас в двух предыдущих сезонах. С очками из двух предыдущих сезонов у нас было бы два титула Премьер-Лиги".

"Поэтому вам нужно оказаться в правильный момент в правильном месте. Надеюсь, завтра в Париже мы окажемся в правильный момент в правильном месте, чтобы заслужить право выйти в финал", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2025 09:00

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  1. naby-keita 07.05.2025 10:51 # naby-keita
    Лолита :)

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  2. liverpool888 07.05.2025 10:34 # liverpool888
    &#128483;&#65039; Микель Артета о чемпионстве «Ливерпуля»:

    Выигрывать трофеи – значит оказаться в нужное время и в нужном месте. «Ливерпуль» выиграл титул, набрав меньше очков, чем мы за последние два сезона. С очками за последние два сезона у нас две Премьер-лиги.

    Только есть одно но:

    – «Арсенал» в сезоне 2023/2024 к 34 туру набрал 77 очков
    – «Арсенал» в сезоне 2022/2023 к 34 туру набрал 78 очков

    – «Ливерпуль» в нынешнем сезоне к 34 туру набрал 82 очко и оформил чемпионство

    Прости Микель, но сегодня ваша цитата веса не имеет &#128579;

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  3. gary47 07.05.2025 10:22 # gary47
    Ну давай посчитаем сколько у нас было очков, когда мы два раза уступали совсем чуть-чуть Сити. Зачем эту чушь озвучивать? Ты лучше в Париже всем покажи как надо!

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  4. animadora 07.05.2025 10:06 # animadora
    Ну так стал же, а ты только пиздеть горазд.

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  5. bars9094 07.05.2025 09:27 # bars9094
    Сам в этом сезоне как будто 80 очков набрал телпилише

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