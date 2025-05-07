Артета: "Ливерпуль" стал чемпионом с меньшим количеством очков, чем было у нас в двух предыдущих сезонах"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему "Ливерпуль" завоевал титул Премьер-Лиги, набрав очков меньше, чем было у "канониров" в двух предыдущих сезонов.

Напомним, "Ливерпуль" оформил титул после того, как разгромил "Тоттенхэм" со счетом 5:1 и набрал 82 очка.



При этом в двух предыдущих сезонах "Арсенал" финишировал с 89 и 84 очками, оба раза занимая только второе место.



Артете это говорит о том, что для трофея также требуется удачное стечение обстоятельств, и Микель надеется, что именно так и будет в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против ПСЖ.



"Для завоевания трофеев нужно оказаться в правильный момент в правильном месте. "Ливерпуль" завоевал титул с меньшим количеством игроков, нежели было у нас в двух предыдущих сезонах. С очками из двух предыдущих сезонов у нас было бы два титула Премьер-Лиги".



"Поэтому вам нужно оказаться в правильный момент в правильном месте. Надеюсь, завтра в Париже мы окажемся в правильный момент в правильном месте, чтобы заслужить право выйти в финал", — цитирует Артету Daily Mail.