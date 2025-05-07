Артета: "Ливерпуль" стал чемпионом с меньшим количеством очков, чем было у нас в двух предыдущих сезонах"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему "Ливерпуль" завоевал титул Премьер-Лиги, набрав очков меньше, чем было у "канониров" в двух предыдущих сезонов.
Напомним, "Ливерпуль" оформил титул после того, как разгромил "Тоттенхэм" со счетом 5:1 и набрал 82 очка.
При этом в двух предыдущих сезонах "Арсенал" финишировал с 89 и 84 очками, оба раза занимая только второе место.
Артете это говорит о том, что для трофея также требуется удачное стечение обстоятельств, и Микель надеется, что именно так и будет в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против ПСЖ.
"Для завоевания трофеев нужно оказаться в правильный момент в правильном месте. "Ливерпуль" завоевал титул с меньшим количеством игроков, нежели было у нас в двух предыдущих сезонах. С очками из двух предыдущих сезонов у нас было бы два титула Премьер-Лиги".
"Поэтому вам нужно оказаться в правильный момент в правильном месте. Надеюсь, завтра в Париже мы окажемся в правильный момент в правильном месте, чтобы заслужить право выйти в финал", — цитирует Артету Daily Mail.
07.05.2025 09:00
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Лолита :)
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🗣️ Микель Артета о чемпионстве «Ливерпуля»:
Выигрывать трофеи – значит оказаться в нужное время и в нужном месте. «Ливерпуль» выиграл титул, набрав меньше очков, чем мы за последние два сезона. С очками за последние два сезона у нас две Премьер-лиги.
Только есть одно но:
– «Арсенал» в сезоне 2023/2024 к 34 туру набрал 77 очков
– «Арсенал» в сезоне 2022/2023 к 34 туру набрал 78 очков
– «Ливерпуль» в нынешнем сезоне к 34 туру набрал 82 очко и оформил чемпионство
Прости Микель, но сегодня ваша цитата веса не имеет 🙃
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Ну давай посчитаем сколько у нас было очков, когда мы два раза уступали совсем чуть-чуть Сити. Зачем эту чушь озвучивать? Ты лучше в Париже всем покажи как надо!
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Ну так стал же, а ты только пиздеть горазд.
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Сам в этом сезоне как будто 80 очков набрал телпилише
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