"Вулверхэмптон" предложит новый контракт Аит-Нури

"Вулверхэмптон" готовится предложить новый контракт своему защитнику Райану Аит-Нури.

На протяжении последних сезонов Аит-Нури просматривали "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", однако расставание с Райаном не входит в планы "Вулверхэмптона".



"Волки" смирились с тем, что нападающий Матеус Кунья покинет клуб грядущим летом, но с Аит-Нури собираются еще до начала предсезонной подготовки заключить новую сделку.



У Аит-Нури остается еще два года по действующему контракту, и в данный момент клуб с "Молинью" оценивает 23-летнего алжирца в 50 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.