"Аль-Хиляль" готов платить Фернандешу свыше 1 млн. фунтов в неделю

Саудовский "Аль-Хиляль" готов поманить капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша зарплатой свыше 1 миллиона фунтов в неделю.

"Аль-Хиляль" находится в поисках знакового приобретения после того, как Мохамед Салах отверг интерес саудитов и заключил новый контракт с "Ливерпулем".



И хотя у "Юнайтед" нет планов по продаже Фернандеша, это не останавливает "Аль-Хиляль", который уже ведет переговоры с представителями 30-летнего португальца.



По информации The Telegraph, "Аль-Хиляль" готов озвучить Фернандешу свое предложение, которое предусматривает более чем четырехкратное увеличение текущей зарплаты Бруну в 250,000 фунтов в неделю.



В данный момент "Аль-Хиляль" пытается выяснить, насколько Фернандеш открыт к переходу в команду, за которую выступают его соотечественники Жоау Канселу и Рубен Невеш.