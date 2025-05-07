Райс: "Ничто не остановит нас от выхода в финал"

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что его команда полна уверенности насчет выхода в финал Лиги Чемпионов.

В преддверии ответного полуфинального матча против ПСЖ "Арсенал" имеет дефицит в один гол, поэтому "канониры" вынуждены играть на победу в Париже.

Однако Райс и его партнеры по раздевалке верят в себя и надеются показать свой лучший футбол.

"Если мы будем лучшей версией себя — а мы знаем, что можем такими быть, — то ничто не остановит нас от выхода в финал".

"Вы не можете приезжать в Париж на полуфинал, не обладая этой верой и смелостью".

"Если мы хотим выигрывать трофеи, нам нужно сделать эти огромные шаги. Завтра вечером будет возможность для огромного шага, и нас реально воодушевляет то, что финал всего в 90 минутах".

"Мы здесь, чтобы выиграть матч, заявить о себе и выйти в финал. В прошлом мы справлялись с большими вызовами, и мы готовы сделать это снова".

"В своем втором матче на общем этапе мы победили ПСЖ 2:0, и это была та же команда, с теми же игроками в стартовом составе, за исключением Дембеле и Кварацхелии, поэтому у нас нет страха. Мы верим, что принадлежим этому уровню", — цитирует Райса Sky Sports.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, ПСЖ, Райс

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2025 06:00

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  1. division 07.05.2025 07:08 # division
    После вот такого пи3дежа обычно следует оглушительный провал

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  2. animadora 07.05.2025 06:35 # animadora
    Если только Артета соснет у Луиса, а ты поможешь.

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