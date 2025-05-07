Семь вещей, что мы узнали в 35-м туре

Продолжается активная борьба за попадание в Лигу Чемпионов с широким кругом участников, "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" концентрируются на Лиге Европы, "Лестер" добыл первую победу с зимы. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





У "Ливерпуля" слабая "бригада ротации



Понятное дело, что недавнее празднование титула сказалось на игре "Ливерпуля" против "Челси", но использованные Арне Слотом резервисты оказались все же слишком слабы на фоне мотивированного соперника.



У Слота было четыре матча в запасе, чтобы дать шанс проявить себя игрокам ротации, и он использовал поездку на "Стэмфорд Бридж", чтобы выпустить в основе Ватару Эндо и Харви Эллиотта. Первый часто выходил на замену, а второго нередко использовали как джокера в атаке, но форма партнеров по команде и длительная травма Эллиотта ограничивали их игровое время.



Джарелл Куанса выходил в старте редко, а Федерико Кьеза просто появился на поле ради получения чемпионской медали. Им предстоит решить, хотят ли они и дальше быть второстепенными игроками в клубе, завоевавшем титул, или опуститься до уровня ключевых игроков в других командах.



"Челси" нужен Лавиа в хорошей физической форме



Энцо Мареска должен задуматься, где бы сейчас был "Челси", если бы Ромео Лавиа мог поддерживать свою физическую форму. Это был его 43-й выход в Премьер-Лиге за три сезона, один из которых он провел еще за "Саутгемптон".



Проблемы с задней поверхности бедра мешали Лавиа, а растяжение вывело его из строя на месяц с середины марта, что не позволяет Мареске рассчитывать на него. Бельгиец вышел в старте против "Ливерпуля", быстро продемонстрировав свои качества и спровоцировав комбинацию, которая завершилась голом Энцо Фернандеса.



Место в опорной зоне ассоциируется с мудрыми и опытными бойцами, но на "Стэмфорд Бридж" их не так много, и если Лавиа сможет провести несколько матчей, чтобы освоиться, он может застолбить это место за собой на долгое время.



Варди заслуживает того, чтобы уйти на позитивной волне



Теперь Джейми Варди забил 199 голов за "Лестер". Он попытается достичь рубежа в 200 в трех последних матчах за клуб. Он пережил немало сказочных моментов в восточной части Мидлендса, выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии, а также нередко забивая в Лиге Чемпионов.



Завершить сезон личным достижением было бы уместно — это бы немного скрасило отчаянное положение, в котором Варди оставляет "Лестер". Маловероятно, что Джейми вернется в Премьер-Лигу — немногие клубы гоняются за нападающими, которые любят бегать сзади. Это вымирающая порода — то же самое можно сказать и об игроках, которые рады проявить свою индивидуальность на поле, как это сделал Варди, когда поднял свисток пострадавшего рефери Дэвида Уэбба, чтобы остановить игру, пока судье оказывали помощь, а затем заменили его после 11-минутной задержки. Защитники не будут скучать по нему, но болельщики "Лестера" точно будут, и он заслуживает того, чтобы закончить сезон на позитивной волне. Для этого ему нужен всего один шанс.



Гвардиола рассчитывает на стабильность Доку



Хосеп Гвардиола начинает полагаться на Жереми Доку. Вингер становился автором победного гола в двух последних матчах "Манчестер Сити" благодаря своему дриблингу и умению находить партнеров по команде в нужном месте, чтобы забить.



Раньше результаты бельгийца были непредсказуемы: то он пытался обвести еще одного соперника перед передачей, то неточно подавал мяч. Опыт всегда помогает, и 22-летний футболист стал правильно мыслить.



С конца января он впервые отличился в лиге, и если он хочет остаться в "Сити", ему нужно забивать и ассистировать более регулярно. С учетом того, что на горизонте маячит уход Кевина Де Брюйне, другие игроки "Сити" должны сделать шаг вперед. Доку, безусловно, обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы играть более стабильно, но ему нужно начать это демонстрировать.



Болельщики "Виллы" не испытывают проблем с поиском поводов для радости



Болельщики "Астон Виллы" проявили смирение в ответ на заявление журналиста о том, что "только" попадание в Лигу Европы равносильно регрессу после того, как за четвертым местом в Премьер-Лиге в прошлом сезоне последовал выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.



"Это было великолепно", — написал один из болельщиков. "После того, как "Вилла" боролась на всех фронтах в этом сезоне, я не думаю, что квалификация в любой из европейских турниров — это регресс. В конце концов, мы не имеем права так думать".



Другой болельщик добавил: "Хотя еще один сезон в Лиге Чемпионов был бы просто великолепным, я с радостью приму любой европейский футбол. Я действительно хочу увидеть, как Унаи Эмери выиграет с нами трофей, и, возможно, Лига Европы — лучший шанс для этого".



Делап может стать усилением для "Эвертона"



В предпоследнем матче на "Гудисон Парк" Лиам Делап провел немало единобортв с защитниками "Эвертона" Джейком О'Брайеном и Джаррадом Брантуэйтом, хотя после игры проявил уважение к сопернику. Перед тем, как сесть в автобус "Ипсвича", востребованный нападающий зашел в здание на "Гудисон Роуд" и добавил свое имя к стене с подписями внутри.



Дэвид Мойес отдал бы все, чтобы заполучить его в "Эвертон". Ведь сумма отступных за него составляет 30 миллионов фунтов. Мойес является признанным поклонником 22-летнего англичанина и только в пятницу говорил о необходимости привлечь в клуб более сильных игроков этим летом.



Но, учитывая, что поклонниками Делапа являются также "Манчестер Юнайтед" и "Челси", менеджер "Эвертона" мог оценить внимание Лиама к традициям "ирисок" и его возможное желание сыграть на новом стадионе клуба.



В "Эвертоне", как и в "Ипсвиче", Делап был бы первым выбором менеджера, и это еще один важный фактор в пользу того, чтобы молодой форвард выбрал летом именно клуб из Ливерпуля. Обещание ведущей роли на этом важном этапе карьеры Делапа означает, что предложение Мойеса нельзя полностью сбрасывать со счетов.



"Шпорам" будет сложно без Мэддисона



Анге Постекоглу сообщил тревожные новости после ничьей "Тоттенхэма" с "Вест Хэмом" (1:1). "Шпоры" остались без Джеймса Мэддисона, который прошел обследование по поводу травмы колена, и пока неясно, когда полузащитник вернется.



"Все выглядит не лучшим образом", — сказал Постекоглу. Он знает, что потеря Мэддисона будет большим ударом. 28-летний игрок демонстрировал отличную игру и был креативной опорой "шпор". Деян Кулусевски, который не был столь эффективен после возвращения после травмы, должен прибавить, если Мэддисон будет отсутствовать в остатке сезона.



Кулусевски отыграл полный матч против "Вест Хэма", что Постекоглу расценил как положительный момент. "Он пропустил так много и сейчас только возвращается в ритм", — сказал австралиец о Кулусевски, который был лучшим игроком "шпор" в первой половине сезона.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru