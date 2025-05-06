Артета призвал "Арсенал" сделать "нечто исключительное" против ПСЖ

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду сделать "нечто исключительное" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В среду вечером в Париже "Арсенал" попытается ликвидировать дефицит в один гол после домашней встречи.



Артета призывает свою команду не упустить эту возможность, ведь финал турнира так близок.



"Чтобы выиграть Лигу Чемпионов, вам нужно делать нечто исключительное на протяжении турнира. Мы сделали много отличных вещей, но завтра в Париже против этой команды будет как раз такой момент".



"Мы хотим поднять уровень этой команды и начать творить историю. Перед нами есть возможность для этого".



"Мы в одной победе от финала. Нам нельзя думать о каком-либо другом исходе. Пускай за нас говорят наши дела, и когда завтра начнется матч, нам нужно показать лучшую версию себя и одержать победу".



"В первом матче было много вещей, которые нам следовало сделать лучше и стабильнее. Если мы поправим это, вероятность успеха для нас будет очень, очень высока".



"Мы более чем способны. Мы делали это в Европе, вопреки всем прогнозам. Наверное, никто не ожидал, что мы будем в этом положении".



"Это также было против истории. Поэтому давайте создадим свою историю".



"Мы в полуфинале и играем в одном из самых красивых городов в мире против отличного соперника. Лучше и быть не может. Мы здесь, чтобы творить историю. Завтра у нас будет большая возможность для этого", — цитирует Артету Sky Sports.