Клубы Премьер-Лиги интересуются Харви Эллиоттом

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт находится на радаре сразу у нескольких клубов Премьер-Лиги.

В этом чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги Эллиотт отметился лишь одним появлением в стартовом составе, причем это случилось в минувший уикенд против "Челси".



Эллиотт уже неоднократно говорил, что его не устраивает дефицит игровых минут, и эта ситуация может подтолкнуть Харви к смене клуба летом.



По информации talkSPORT, одним из претендентов на Эллиотта является "Вулверхэмптон", однако "Ливерпуль" собирается попросить за 22-летнего англичанина свыше 40 миллионов фунтов.



Добавим, с учетом всех соревнований Эллиотт сыграл 25 матчей за "Ливерпуль" в этом сезоне, включая 20 выходов со скамейки запасных.