Артета сообщил о состоянии Тимбера и Калафьори
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил о состоянии здоровья защитником Юрриена Тимбера и Риккардо Калафьори перед ответным полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.
Напомним, Тимбер пропустил матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в минувшую субботу, тогда как Калафьори отсутствует с тех пор, как получил травму колена в сборной Италии в марте.
Оба игрока приехали с "Арсеналом" в Париж, но если вопрос о готовности Тимбера будет решаться в последний момент, то Калафьори полностью готов.
"Я оценю его (Тимбера) состояние сегодня и посмотрю, может ли он сыграть... Завтра мы решим".
"Он (Калафьори) приехал, он в форме, и он готов сыграть, если мы будем нуждаться в нем", — цитирует Артету Evening Standard.
06.05.2025 21:00
Просмотров: 277
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: