Артета сообщил о состоянии Тимбера и Калафьори

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил о состоянии здоровья защитником Юрриена Тимбера и Риккардо Калафьори перед ответным полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Напомним, Тимбер пропустил матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в минувшую субботу, тогда как Калафьори отсутствует с тех пор, как получил травму колена в сборной Италии в марте.



Оба игрока приехали с "Арсеналом" в Париж, но если вопрос о готовности Тимбера будет решаться в последний момент, то Калафьори полностью готов.



"Я оценю его (Тимбера) состояние сегодня и посмотрю, может ли он сыграть... Завтра мы решим".



"Он (Калафьори) приехал, он в форме, и он готов сыграть, если мы будем нуждаться в нем", — цитирует Артету Evening Standard.