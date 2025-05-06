"Арсенал" заинтересован в Кудусе

"Арсенал" заинтересован в приобретении атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса грядущим летом.

Кудус не слишком убедительно проводит этот сезон, но остается одним из самых дорогих активов "Вест Хэма", поэтому "молотобойцы" готовы принести Мохаммеда в жертву, чтобы обеспечить своему главному тренеру Грэму Поттеру средства на перестройку команды.



Прежде всего Кудуса сватают в Саудовскую Аравию, однако talkSPORT может подтвердить, что Мохаммед также находится на радаре у "Арсенала", причем "канониры" имеют давний интерес к партнеру своего полузащитника Томаса Партея по сборной Ганы.



Для "Арсенала" как для клуба Премьер-Лиги Кудус доступен для трансфера за прописанные в контракте отступные в 85 миллионов фунтов, однако "канониры" едва ли готовы потратить так много на 24-летнего игрока.



Примечательно, что один из своих лучших матчей в этом сезоне Кудус провел как раз против "Арсенала" в феврале. Главный тренер "канониров" Микель Артета считает, что Мохаммед добавил бы его команде изобретательности впереди.