Нергор ожидает, что Мбемо покинет "Брентфорд" летом

Капитан "Брентфорда" Кристиан Нергор заявил, что ожидает ухода Бриана Мбемо из клуба, но надеется сохранить Йоана Висса.

В этом сезоне Мбемо и Висса сформировали великолепную атакующую связку, забив по 18 голов каждый в Премьер-Лиге.



К обоим существует серьезный интерес со стороны больших клубов, и Нергор не сомневается, что Мбемо уйдет на повышение. Впрочем, как знает Кристиан, "Брентфорду" не привыкать терять ключевых игроков.



"Думаю, Бриан, наверное, уйдет".



"Я пока не знаю насчет Висса. Все надеются, что он сможет остаться. Так или иначе, я доволен этим сезоном и доволен ими обоими. Они так сильно этого заслуживают".



"Я вполне спокоен насчет того, что случится с Брианом и Висса. Насчет них задают много вопросов, и вам может показаться, что игроки встревожены насчет их возможного ухода".



"Я был одним из встревоженных, когда мы теряли Олли Уоткинса, Саида Бенрахму, Айвена Тоуни. Так что ничего нового".



"Но клуб уже приобрел Игоря Тиаго, который обладает великолепным характером и однажды тоже поразит эту лигу".



"Я не знаю, когда это случится, но я уверен, что клуб будет готов, если Висса или Бриан уйдут. Произойдут большие изменения в передней линии. Думаю, наш клуб так талантлив в комплектации состава и всегда на два-три шага впереди", — сообщил Нергор Sky Sports.