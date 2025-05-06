"Манчестер Юнайтед" готов блокировать любые предложения по своему капитану Бруну Фернандешу.

На этой неделе появились слухи, что "Аль-Хиляль" провел переговоры с представителями Фернандеша и готов потратить на Бруну бюджет, который был зарезервирован на Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".



Интерес "Аль-Хиляля" к 30-летнему Фернандешу не является сюрпризом для "Юнайтед". Саудиты интересовались Бруну еще в прошлом году — до того, как португальский полузащитник заключил новый контракт с "красными дьяволами".



Как и тогда, "Юнайтед" исключает продажу Фернандеша. По информации ESPN, Бруну — один из немногих игроков, насчет которых "дьяволы" не будут рассматривать предложения.



Если "Юнайтед" и придется принести кого-нибудь в жертву для улучшения ситуации с финансовых фейр-плей, то это будет Алехандро Гарначо или Кобби Майну.