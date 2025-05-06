"Юнайтед" исключает продажу Фернандеша

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" готов блокировать любые предложения по своему капитану Бруну Фернандешу.

На этой неделе появились слухи, что "Аль-Хиляль" провел переговоры с представителями Фернандеша и готов потратить на Бруну бюджет, который был зарезервирован на Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

Интерес "Аль-Хиляля" к 30-летнему Фернандешу не является сюрпризом для "Юнайтед". Саудиты интересовались Бруну еще в прошлом году — до того, как португальский полузащитник заключил новый контракт с "красными дьяволами".

Как и тогда, "Юнайтед" исключает продажу Фернандеша. По информации ESPN, Бруну — один из немногих игроков, насчет которых "дьяволы" не будут рассматривать предложения.

Если "Юнайтед" и придется принести кого-нибудь в жертву для улучшения ситуации с финансовых фейр-плей, то это будет Алехандро Гарначо или Кобби Майну.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2025 18:00

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  1. hunter022 06.05.2025 18:34 # hunter022
    Все продается если цена подходящая,если саудиты предложат Редклиффу 200 млн за пенальдеша он на личном самолёте отвезёт его туда.

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