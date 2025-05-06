Альварес зовет Ромеро в "Атлетико"

Нападающий испанского "Атлетико" Хулиан Альварес призвал защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро присоединиться к нему в Мадриде.

Ромеро выступает за "Тоттенхэм" с 2022 года, в течение этого времени успев выиграть Чемпионат Мира и Кубок Америки со сборной Аргентины.



Ромеро называется одной из целей "Атлетико" на летнее трансферное окно, и Альварес, экс-игрок "Манчестер Сити", считает, что это был бы отличный переход для его партнера по национальной команде.



"Надеюсь, он присоединится ко мне здесь! Я надеюсь на это".



"Он отличный игрок. Один из лучших центральных защитников в мире, по моему мнению. Мой партнер по сборной и отличный человек. Такое замечательное дополнение оказало бы огромную помощь команде".



"В "Атлетико", если сравнивать с Премьер-Лигой, ты больше чувствуешь себя словно в Аргентине. Возможно, дело в языке, ведь здесь у нас много аргентинских игроков, а также тренер, поэтому я слегка чувствую себя словно в Аргентине. Это как семья, мы очень близки".



"Страсть, смелость и сердце, с которыми "Атлетико" себя идентифицирует, лучше ощущаются изнутри", — сообщил Альвареса AS.