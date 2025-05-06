Тони Блум сделал предложение о покупке доли в "Хартсе"

Владелец "Брайтона" Тони Блум сделал предложение о покупке доли в шотландском "Хартсе".

По информации Sky Sports, Блум готов выложить 9.86 млн. фунтов своих личных денег за 29 процентов акций, которые не дают права голоса.



В данный момент "Хартс" принадлежит своим болельщикам через некоммерческую организацию Foundation of Hearts, и фанаты собираются провести консультации насчет того, пускать ли инвестора со стороны.



Для того, чтобы принять предложение Блума, потребуются голоса 50 процентов членов Foundation of Hearts.



В своем заявлении Блум говорит, что "Хартс" "может нарушить" установившийся порядок в шотландском футболе, а также обещает, что команда из Эдинбурга не станет сателлитом для других его клубов в лице "Брайтона" или бельгийского "Юниона".