Шешко подорожал до 68 млн. фунтов

Стоимость отступных по контракту нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко выросла до 80 миллионов евро (68 млн. фунтов) в преддверии летнего трансферного окна.

В этом сезоне Бундеслиги Шешко забил 13 голов и отдал пять результативных передач, и Sky Sport Germany утверждает, что своими успехами Беньямин автоматически увеличил размер отступных, как это предусмотрено его контрактом.



Правда, "РБ Лейпциг" все равно может согласиться на сумму меньше, особенно если не квалифицируется в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



В предыдущие месяцы Шешко настойчиво сватали в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". 21-летний словенец может приглянуться и "Челси", который тоже находится в поисках проверенного бомбардира.