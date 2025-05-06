Каррагер считает, что Брэдли заслужил шанс стать заменой Тренту

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что Конор Брэдли заслужил возможность стать основным правым защитником "красных".

Накануне было объявлено, что основной правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд покинет клуб в конце сезона.



Помимо 21-летнего Брэдли, главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот успел в этом сезоне попробовать справа в обороне Кертиса Джонса, Джарелла Куансу и Джо Гомеса.



Также ходят слухи, что "Ливерпуль" может купить Джереми Фримпонга из "Байера" вместо Трента, но Каррагер предпочел бы с этим обождать.



"Ливерпулю" нужно принять решение по Конору Брэдли. Будет ли он их правым защитником? И затем они купят кого-нибудь, кто, возможно, дополнит его, будет универсалом, будет центральным защитником, способным сыграть правого защитника?"



"Или они пойдут и купят проверенного правого защитника, и на этой позиции будет реальная конкуренция?"



"Думаю, тем, что он сделал до сих пор в футболке "Ливерпуля", Брэдли заслужил, чтобы попытаться стать нашим правым защитником. "Ливерпулю" все равно нужно инвестировать в того, кто может сыграть в этой зоне".



"Затем, 12 месяцев спустя, вы сможете принять решение, способен ли Брэдли играть за "Ливерпуль" каждую неделю. Прямо сейчас мы этого, наверное, до сих пор не знаем, но он определенно сделал достаточно в футболке "Ливерпуля", чтобы получить шанс", — сообщил Каррагер Sky Sports.