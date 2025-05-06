Ваня Милинкович-Савич заинтересовал МЮ

Голкипер итальянского "Торино" Ваня Милинкович-Савич попал в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" по укреплению последнего рубежа.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим сделал приглашение нового голкипера одним из своих приоритетов на летнее трансферное окно.



От игры первого номера "Юнайтед" Андре Онана в остатке сезона и от того, попадет ли клуб в Лигу Чемпионов, будет зависеть, кого из голкиперов попытаются приобрести "красные дьяволы".



По информации журналиста Фабрицио Романо, очередным именем в шорт-листе "Юнайтед" из голкиперов стал Милинкович-Савич, который великолепным образом проводит этот сезон.



"Юнайтед" уже запросил информацию по 28-летнему сербу, который также интересен ряду клубов Серии А.