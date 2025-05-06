Венгер против того, чтобы пускать МЮ или "Тоттенхэм" в Лигу Чемпионов

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выступил против того, чтобы пускать "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм" в Лигу Чемпионов как победителя Лиги Европы.

После того, как на прошлой неделе "Юнайтед" разгромил "Атлетик" (0:3), а "Тоттенхэм" уверенно разобрался с "Буде-Глимт", английский финал Лиги Европы выглядит более чем вероятным.



Победитель этого турнира получит не только трофей, но и путевку в Лигу Чемпионов, потому что сделать это через Премьер-Лигу "Юнайтед" и "Тоттенхэм" не могут, занимая лишь 15-е и 16-е места, соответственно.



По мнению Венгера, шестая путевка в Лигу Чемпионов была бы избыточна для Премьер-Лиги, однако Арсен также понимает мнение людей, которые с ним не согласны.



"Они (победители Лиги Европы) должны автоматически квалифицироваться в Лигу Европы, но необязательно в Лигу Чемпионов".



"Особенно когда вы из Премьер-Лиги, откуда и так пять команд выходят в Лигу Чемпионов. Думаю, это нечто, о чем УЕФА следует подумать и что следует пересмотреть".



"С другой стороны, люди скажут вам, что эта награда необходима, чтобы сохранить интерес и мотивацию к Лиге Европы", — сообщил Венгер beIN Sports.