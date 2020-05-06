"Ливерпуль" отпустит Трента в "Реал" пораньше

"Ливерпуль" досрочно освободит Трента Александер-Арнольда от обязательств по контракту и позволит защитнику выступить за испанский "Реал" на клубном Чемпионате Мира.

Александер-Арнольд уже договорился о переходе в "Реал" свободным агентом, однако нюанс в том, что контракт Трента с "Ливерпулем" истекает 30 июня — в разгар клубного Чемпионата Мира.



Как сообщает The Sun со ссылкой на источники в Испании, "Реалу" удалось уладить этот вопрос, и теперь Александер-Арнольд присоединится к гранду Ла Лиги уже 1 июня.



"Ливерпуль" не только сэкономит месячную зарплату Александер-Арнольда, но и получит небольшую компенсацию от "Реала" — порядка 1 миллиона евро (850,000 фунтов).



Добавим, для "Ливерпуля" этот сезон будет завершен 25 мая, когда команда Арне Слота сыграет против "Кристал Пэлас" в заключительном туре Премьер-Лиги.