"Ливерпуль" отпустит Трента в "Реал" пораньше
"Ливерпуль" досрочно освободит Трента Александер-Арнольда от обязательств по контракту и позволит защитнику выступить за испанский "Реал" на клубном Чемпионате Мира.
Александер-Арнольд уже договорился о переходе в "Реал" свободным агентом, однако нюанс в том, что контракт Трента с "Ливерпулем" истекает 30 июня — в разгар клубного Чемпионата Мира.
Как сообщает The Sun со ссылкой на источники в Испании, "Реалу" удалось уладить этот вопрос, и теперь Александер-Арнольд присоединится к гранду Ла Лиги уже 1 июня.
"Ливерпуль" не только сэкономит месячную зарплату Александер-Арнольда, но и получит небольшую компенсацию от "Реала" — порядка 1 миллиона евро (850,000 фунтов).
Добавим, для "Ливерпуля" этот сезон будет завершен 25 мая, когда команда Арне Слота сыграет против "Кристал Пэлас" в заключительном туре Премьер-Лиги.
06.05.2025 11:00
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