"Арсенал" перехватил лидерство в борьбе за Гиттенса

"Арсенал" перехватил лидерство в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.

До сих пор главным претендентом на Гиттенса считался "Челси", который имеет рычаг давления на "Боруссию" в виде полузащитника Кэрни Чуквуэмеки, арендуемого немецким клубом у "синих".



Однако местная газета Ruhr Nachrichten утверждает, что в данный момент "Арсенал" обходит "Челси" в борьбе за Гиттенса, который забил восемь голов в этом сезоне Бундеслиги, еще четырежды отличившись в Лиге Чемпионов.



Гиттенс родился в Англии и занимался в академиях "Рединга" и "Манчестер Сити", прежде чем уехал в Германию в 2020 году. В свои 20 лет Джейми уже давно является игроком первой команды "Боруссии", сыграв свыше 100 матчей.



Гиттенс, который является более доступной альтернативой Нико Уильямсу из "Атлетика", предпочитает играть на левом фланге, и в "Арсенале" его конкурентом по позиции стал бы Габриэль Мартинелли.



Источник добавляет, что "Боруссии" будет сложно отказаться от предложения свыше 43 миллионов фунтов по Гиттенсу.