"Арсенал" перехватил лидерство в борьбе за Гиттенса

Джейми Гиттенс "Арсенал" перехватил лидерство в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.

До сих пор главным претендентом на Гиттенса считался "Челси", который имеет рычаг давления на "Боруссию" в виде полузащитника Кэрни Чуквуэмеки, арендуемого немецким клубом у "синих".

Однако местная газета Ruhr Nachrichten утверждает, что в данный момент "Арсенал" обходит "Челси" в борьбе за Гиттенса, который забил восемь голов в этом сезоне Бундеслиги, еще четырежды отличившись в Лиге Чемпионов.

Гиттенс родился в Англии и занимался в академиях "Рединга" и "Манчестер Сити", прежде чем уехал в Германию в 2020 году. В свои 20 лет Джейми уже давно является игроком первой команды "Боруссии", сыграв свыше 100 матчей.

Гиттенс, который является более доступной альтернативой Нико Уильямсу из "Атлетика", предпочитает играть на левом фланге, и в "Арсенале" его конкурентом по позиции стал бы Габриэль Мартинелли.

Источник добавляет, что "Боруссии" будет сложно отказаться от предложения свыше 43 миллионов фунтов по Гиттенсу.


Метки Арсенал, Боруссия, Гиттенс

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 444



Поиск: