Артета: "Мы должны отдать свою жизнь для выхода в финал Лиги Чемпионов"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его игроки должны быть готовы "отдать свою жизнь" ради выхода в финал Лиги Чемпионов.
В среду "Арсенал" проведет ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ, имея дефицит в один гол после домашней встречи.
Артета надеется, что его игроки почувствуют близость финала и не упустят эту возможность.
"Что я чувствую, перед выездом в Париж? Воодушевление, мурашки, желание, чтобы этот день наступил, а также ощущение того, что мы очень хорошо готовы, очень решительны и знаем, что это возможность сыграть в финале Лиги Чемпионов".
"Когда вы достигаете этой точки, вы должны отдать свою жизнь за это".
"В первом матче все решили очень, очень, очень маленькие детали, которые были были не в нашу пользу. Поэтому я очень оптимистичен", — сообщил Артета ESPN.
06.05.2025 09:00
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ротета ёбнутый эксплуататор
пожалуй, арсу терять нечего и можно заряжать на них
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