Артета: "Мы должны отдать свою жизнь для выхода в финал Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его игроки должны быть готовы "отдать свою жизнь" ради выхода в финал Лиги Чемпионов.

В среду "Арсенал" проведет ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ, имея дефицит в один гол после домашней встречи.



Артета надеется, что его игроки почувствуют близость финала и не упустят эту возможность.



"Что я чувствую, перед выездом в Париж? Воодушевление, мурашки, желание, чтобы этот день наступил, а также ощущение того, что мы очень хорошо готовы, очень решительны и знаем, что это возможность сыграть в финале Лиги Чемпионов".



"Когда вы достигаете этой точки, вы должны отдать свою жизнь за это".



"В первом матче все решили очень, очень, очень маленькие детали, которые были были не в нашу пользу. Поэтому я очень оптимистичен", — сообщил Артета ESPN.