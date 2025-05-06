Артета: "Мы должны отдать свою жизнь для выхода в финал Лиги Чемпионов"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его игроки должны быть готовы "отдать свою жизнь" ради выхода в финал Лиги Чемпионов.

В среду "Арсенал" проведет ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ, имея дефицит в один гол после домашней встречи.

Артета надеется, что его игроки почувствуют близость финала и не упустят эту возможность.

"Что я чувствую, перед выездом в Париж? Воодушевление, мурашки, желание, чтобы этот день наступил, а также ощущение того, что мы очень хорошо готовы, очень решительны и знаем, что это возможность сыграть в финале Лиги Чемпионов".

"Когда вы достигаете этой точки, вы должны отдать свою жизнь за это".

"В первом матче все решили очень, очень, очень маленькие детали, которые были были не в нашу пользу. Поэтому я очень оптимистичен", — сообщил Артета ESPN.


Метки Арсенал, Артета, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2025 09:00

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  1. closer 06.05.2025 09:30 # closer
    ротета ёбнутый эксплуататор

    пожалуй, арсу терять нечего и можно заряжать на них

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