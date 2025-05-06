Каррагер не зол, но расстроен из-за Трента

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что не злится на Трента Александер-Арнольда, но в то же время расстроен решением защитника уйти из мерсисайдского клуба.

Накануне "Ливерпуль" объявил, что Александер-Арнольд покинет клуб в конце сезона. По всей видимости, Трент продолжит карьеру в "Реале".



Каррагер не видит проблемы в том, что Александер-Арнольд уходит свободным агентом, однако Джейми расстраивает, что Трент решился покинуть "Ливерпуль", когда "красные" становятся доминирующей силой в Премьер-Лиге и Европе.



"Я был бы счастлив заработать, сколько он стоит. Заработать 70-100 миллионов фунтов на уникальном игроке, чтобы затем пойти и заменить его".



"Но, как некоторые фанаты, я не злюсь на Трента из-за того, что он уходит бесплатно. Он и пришел бесплатно. Он воспитан академией и не стоил клубу ничего".



"Ливерпуль" никогда бы не продал Трента Александер-Арнольда до окончания его контракта, а "Реал" никогда бы не купил Александер-Арнольда до окончания его контракта".



"Потому что, если вы посмотрите на приобретения "Реала" в последние два-три года, то кажется, что они разговаривают с игроками и их агентами за год или два истечения контрактов. Они говорят: "Если вы хотите играть за "Реал", мы подпишем вас (бесплатно) через пару лет".



"Я не говорю, что так было и с Трентом, но это определенно происходило с игроками прежде и могло иметь место в этой ситуации".



"Но "Реал" не платит большие цены, они дожидаются, когда игроки уходят бесплатно. Они ощущают себя крупнейшим клубом в мире, за который каждый хочет играть".



"Я расстроен, что "Ливерпуля" оказалось недостаточно для местного игрока, когда они побеждают. Этот "Ливерпуль" входит в пять-шесть лучших команд в Европе, они едва выиграли лигу".



"Со своим новым тренером "Ливерпуль" может находиться на пороге чего-нибудь особенного. "Ливерпуль" превзошел "Манчестер Юнайтед" по количеству титулов лиги, находится в доминирующем положении и стал ближе к "Реалу", который является соперником "Ливерпуля" в Европе".



"Я расстроен, что ему этого недостаточно", — сообщил Каррагер Sky Sports.