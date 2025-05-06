"Аль-Хиляль" обдумывает покупку Бруну Фернандеша

Саудовский "Аль-Хиляль" обдумывает приобретение капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша грядущим летом.

В данный момент "Аль-Хиляль" все еще размышляет, куда потратить средства, которые были отложены на нападающего Мохамеда Салаха, в итоге подписавшего новый контракт с "Ливерпулем".



Этот бюджет "Аль-Хиляль" может потратить на Фернандеша, который выдающимся образом проводит этот сезон, забив 19 голов и отдал 18 результативных передач за "Юнайтед".



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на ближневосточные источники, в понедельник "Аль-Хиляль" провел переговоры с представителями 30-летнего португальца.



Изначально стороны установили контакт еще до того, как в прошлом году Фернандеш заключил с "Юнайтед" новый контракт до июня 2027 с опцией продления на 12 месяцев.



Однако "Юнайтед" совершенно не собирается продавать Фернандеша. Бруну является одним из немногих неприкасаемых игроков для главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима.