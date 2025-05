Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" планирует совершить три приобретения летом. "Арсенал" вернет Рахима Стерлинга в "Челси". Марку Силва готов возглавить "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Ливерпуль" планирует приобрести левого защитника, центрального защитника и нападающего грядущим летом. (talkSPORT)



"Ливерпуль" следит за полузащитником "Штутгарта" Ангело Штиллером. (Goal)



Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд перейдет в "Реал", где получит контракт на шесть лет. (The Athletic)



"Реал" уже несколько недель договаривается с представителями защитника "Арсенала" Вильяма Салиба. (L'Equipe)



"Арсенал" решил не выкупать вингера Рахима Стерлинга у "Челси" после сезона аренды. (Football Insider)



Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо достиг устной договоренности с "Фламенго" об условиях трехлетнего контракта. (Fabrizio Romano)



Жоржиньо подписал предварительный контракт с "Фламенго". (Globo)



"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с представителями нападающего Виктора Осимхена, принадлежащего "Наполи". (Foot Mercato)



Голкипер "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл вызывает интерес у "Юнайтед" и "Вест Хэма". (Daily Mirror)



"Астон Вилла" может позвать голкипера "Реала" Андрея Лунина в случае расставания с Эмилиано Мартинесом. (Birmingham Mail)



"Астон Вилла" нацелилась на вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе. (Football Insider)



"Эвертон" и "Вулверхэмптон" интересуются бывшим вингером "Арсенала" Николя Пепе, чей контракт с "Вильярреалом" истекает в конце сезона. (Foot Mercato)



"Нью-Йорк Ред Буллз" хочет пригласить нападающего "Лестера" Джейми Варди. (TEAMtalk)



Другое



Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва открыт к переходу в "Тоттенхэм". (Football Insider)



Оливер Гласнер из "Кристал Пэлас" и Сеск Фабрегас из "Комо" остаются двумя наиболее предпочтительными кандидатами "РБ Лейпциг" на должность главного тренера. (Sky Sport Germany)



Совладелец "Челси" Хансйорг Висс выступает за строительство нового стадиона в столичном районе Эрлс-Корт вместо реконструкции "Стэмфорд Бридж". (The Telegraph)



Эксперт по "языку тела" и коммуникациям определил, что защитник Трент Александер-Арнольд уже жалеет о своем решении уйти из "Ливерпуля". (Daily Mirror)



Бруклин Бекхэм отказался присутствовать на вечеринке по поводу 50-летия своего отца Дэвида. (The Sun)



Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен назвал хаос с организацией финала Лиги Чемпионов в Париже в 2022 году крупнейшей ошибкой в своей карьере и извинился перед фанатами "Ливерпуля". (The Guardian)