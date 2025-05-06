Сане может отправиться в "Арсенал" или "Челси"

Вингер Лерой Сане передумал подписывать новый контракт с немецкой "Баварий", что может открыть дверь к переходу игрока в "Арсенал" или "Челси".

До сих пор считалось, что Сане останется в "Баварии", несмотря на истекающий в конце сезона контракт. Недавно Лерой сам сказал, что будет рад продлить свое пребывание в Мюнхене.



"Бавария" ожидала, что Сане подпишет новый трехлетний контракт, предусматривающий понижение зарплаты на 4-6 миллионов евро — до 14-15 млн. евро в год.



Однако в минувшую субботу Сане встретился с боссами "Баварии" и внезапно заявил, что его уже не устраивают предлагаемые условия, а также уведомил, что отныне его интересы представляет Пини Захави, а не агентство 11Wins.



29-летний игрок сборной Германии недоволен столь существенным понижением зарплаты и требует выплатить ему единоразовый бонус, чтобы он согласился на новую сделку.



"Бавария" сохраняет надежду договориться с Сане, однако на большие уступки идти не собирается.



Если Сане будет суждено покинуть "Баварию" свободным агентом, то Лерой хотел бы перебраться в Лондон, где он регулярно проводит выходные.



За ситуацией Сане внимательно наблюдают "Арсенал", чей главный тренер Микель Артета знает Лероя по совместной работе в "Манчестер Сити", и "Челси", которому очень не хватает игроков с опытом завоевания трофеев.