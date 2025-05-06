Сане может отправиться в "Арсенал" или "Челси"

Лерой Сане Вингер Лерой Сане передумал подписывать новый контракт с немецкой "Баварий", что может открыть дверь к переходу игрока в "Арсенал" или "Челси".

До сих пор считалось, что Сане останется в "Баварии", несмотря на истекающий в конце сезона контракт. Недавно Лерой сам сказал, что будет рад продлить свое пребывание в Мюнхене.

"Бавария" ожидала, что Сане подпишет новый трехлетний контракт, предусматривающий понижение зарплаты на 4-6 миллионов евро — до 14-15 млн. евро в год.

Однако в минувшую субботу Сане встретился с боссами "Баварии" и внезапно заявил, что его уже не устраивают предлагаемые условия, а также уведомил, что отныне его интересы представляет Пини Захави, а не агентство 11Wins.

29-летний игрок сборной Германии недоволен столь существенным понижением зарплаты и требует выплатить ему единоразовый бонус, чтобы он согласился на новую сделку.

"Бавария" сохраняет надежду договориться с Сане, однако на большие уступки идти не собирается.

Если Сане будет суждено покинуть "Баварию" свободным агентом, то Лерой хотел бы перебраться в Лондон, где он регулярно проводит выходные.

За ситуацией Сане внимательно наблюдают "Арсенал", чей главный тренер Микель Артета знает Лероя по совместной работе в "Манчестер Сити", и "Челси", которому очень не хватает игроков с опытом завоевания трофеев.


Метки Арсенал, Бавария, Сане, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 126

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 06.05.2025 00:08 # narcot
    арсосалик снова без напа начнёт сезон? ой, заебись, ой, как заебись ухихихихихи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: