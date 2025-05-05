"Фламенго" хочет Жоау Фелиша

Бразильский "Фламенго" проявляет интерес к нападающему Жоау Фелишу, принадлежащему "Челси".

Вторую половину этого сезона Фелиш проводит в аренде в "Милане", который не планирует выкупать Жоау.



Этим может воспользоваться "Фламенго", который, как сообщает talkSPORT, уже вступил в переговоры "Челси" насчет аренды Фелиша.



"Челси" предпочел бы сразу продать Фелиша, но делать это по сниженной цене не собирается, поэтому 25-летний португалец может быть снова отправлен в аренду.



Также "Фламенго" работает над приглашением полузащитника "Арсенала" Жоржиньо, надеясь подписать обоих игроков до клубного Чемпионата Мира.