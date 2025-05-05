"Фламенго" хочет Жоау Фелиша
Бразильский "Фламенго" проявляет интерес к нападающему Жоау Фелишу, принадлежащему "Челси".
Вторую половину этого сезона Фелиш проводит в аренде в "Милане", который не планирует выкупать Жоау.
Этим может воспользоваться "Фламенго", который, как сообщает talkSPORT, уже вступил в переговоры "Челси" насчет аренды Фелиша.
"Челси" предпочел бы сразу продать Фелиша, но делать это по сниженной цене не собирается, поэтому 25-летний португалец может быть снова отправлен в аренду.
Также "Фламенго" работает над приглашением полузащитника "Арсенала" Жоржиньо, надеясь подписать обоих игроков до клубного Чемпионата Мира.
05.05.2025 23:00
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