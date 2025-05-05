Трент поведал, мог ли подписать новый контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд поведал, мог ли он подписать новый контракт с родным клубом.

Ранее в понедельник "Ливерпуль" объявил, что Александер-Арнольд покинет клуб в конце сезона, когда истекает контракт 26-летнего англичанина.



По словам Александер-Арнольда, у него не было никаких сомнений насчет главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота или способности "красных" регулярно сражаться за трофеи. Трент просто почувствовал, что ему нужен новый карьерный вызов, иначе бы подписал новый контракт.



"Мог ли я остаться? 100 процентов, вероятность этого была огромна. Я полностью уверен насчет тренера, его штаба и движения клуба вперед. Это не так, будто я думал, что мы не будем сражаться за трофеи каждый сезон. По первым моментам с этим тренером я понял, что он является победителем и стремится побеждать. И вы убедились в этом, наблюдая нашу игру в этом сезоне".



"Поэтому такого никогда не было, чтобы я сомневался в тренере. Просто я почувствовал, что для меня назрела необходимость перемен. Это нужно для моего собственного развития как личности и как профессионального игрока, мне нужно попробовать себя где-нибудь еще. Я чувствовал, что мне нужно испытать себя в другой обстановке", — цитирует Трента официальный веб-сайт "Ливерпуля".