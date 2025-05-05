"Юнайтед" попросит 65 млн. фунтов за Гарначо

"Манчестер Юнайтед" установил цену в 65 миллионов фунтов за вингера Алехандро Гарначо в преддверии летнего трансферного окна.

"Юнайтед" был открыт к продаже Гарначо еще в январе, когда переговоры по Алехандро вели "Челси" и "Наполи".



По информации Daily Star, "Челси" сохраняет сильный интерес к Гарначо и после окончания сезона будет готов предпринять вторую попытку.



Сам Гарначо открыт к уходу из "Юнайтед", однако 20-летнему аргентинцы нужны гарантии насчет места в стартовом составе, если он выберет "Челси".



Помимо оцененного в 65 млн. фунтов Гарначо, "Юнайтед" готов выслушать предложения по всем своим игрокам, за исключением Харри Магуайра, Патрика Доргу, Бруну Фернандеша и Амада Диалло.