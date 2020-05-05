Трент дал устное согласие на переход в "Реал"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд дал устное согласие на переход в испанский "Реал".

Ранее днем "Ливерпуль" подтвердил, что Александер-Арнольд покинет клуб в конце сезона. Ни "красные", ни сам Трент даже не упомянули "Реал".



Однако Sky Sports располагает информацией, что Александер-Арнольд уже определился со своим будущим. Трент пока не подписал контракт с "Реалом", но уже дал устное согласие отправиться в Мадрид.



Источник подчеркивает, что "Ливерпуль" сделал все возможное для продления сотрудничества с Александер-Арнольдом. Стороны вели переговоры с прошлого сезона.



"Ливерпуль" был готов сделать Александер-Арнольда самым высокооплачиваемым крайним защитником не только в Премьер-Лиге, но и во всем мире, однако затем "красные" смирились, что сердце Трента лежит к "Реалу".



Финальная встреча между спортивным директором "Ливерпуля" Ричардом Хьюзом и представителями Александер-Арнольда состоялась ранее этой весной — после того, как "красные" отказались продать Трента в "Реал" в январе. Тогда игрок и сказал своему клубу, что уходит.