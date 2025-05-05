"Челси" наградит Кайседо новым контрактом

"Челси" собирается наградить своего полузащитника Мойсеса Кайседо новым контрактом на улучшенных условиях.

Когда Кайседо переходил из "Брайтона" за 115 миллионов фунтов летом 2023, то заключил с "Челси" контракт до 2031 года.



Зарплата Кайседо и так будет автоматически увеличена на 20 процентов в следующем сезоне, если "Челси" квалифицируется в Лигу Чемпионов, но клуб готов пойти дальше.



Как сообщает The Telegraph, с помощью нового контракта "Челси" хочет наградить Кайседо за прогресс, продемонстрированный 23-летним игроком сборной Эквадора в этом сезоне.



Именно Кайседо был признан лучшим игроком "Челси" в этом сезоне — и своими партнерами по команде, и болельщиками лондонского клуба.



Старт переговоров о новом контракте Кайседо назначен на июнь.