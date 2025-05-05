"Челси" наградит Кайседо новым контрактом

Мойсес Кайседо "Челси" собирается наградить своего полузащитника Мойсеса Кайседо новым контрактом на улучшенных условиях.

Когда Кайседо переходил из "Брайтона" за 115 миллионов фунтов летом 2023, то заключил с "Челси" контракт до 2031 года.

Зарплата Кайседо и так будет автоматически увеличена на 20 процентов в следующем сезоне, если "Челси" квалифицируется в Лигу Чемпионов, но клуб готов пойти дальше.

Как сообщает The Telegraph, с помощью нового контракта "Челси" хочет наградить Кайседо за прогресс, продемонстрированный 23-летним игроком сборной Эквадора в этом сезоне.

Именно Кайседо был признан лучшим игроком "Челси" в этом сезоне — и своими партнерами по команде, и болельщиками лондонского клуба.

Старт переговоров о новом контракте Кайседо назначен на июнь.


Метки Кайседо, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2025 19:00

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