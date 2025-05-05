"Реал" хочет Адама Уортона

Испанский "Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Кристал Пэлас" и сборной Англии Адама Уортона грядущим летом.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, ведущий скаут "Реала" Джуни Калафат является большим поклонником 21-летнего Уортона.



Представители "Реала" неоднократно просматривали Уортона в деле с тех пор, как Адам вернулся в строй после перенесенной операции на грыже.



Оправившись после травмы, Уортон подтвердил свою репутацию одного из лучших полузащитников в Премьер-Лиге и помог "Пэлас" достичь финала Кубка Англии.



Интерес к Уортону также проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", однако "горожане" еще в январе укрепили центр поля с помощью Нико Гонсалеса, а "красные дьяволы" и мерсисайдцы своими приоритетами рассматривают другие позиции.



"Пэлас" очень дорожит Уортоном и готов потребовать 70 миллионов фунтов у заинтересованных клубов.