Слот высказался насчет летних приобретений

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался насчет приобретений в летнее трансферное окно.

В прошлом месяце, перед самым подписанием нового контракта, капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его клуб собирается провести "большое лето", что было воспринято как намек на мощную трансферную кампанию.



По мнению Слота, новые контракты Ван Дейка и Мохамеда Салаха уже являются достижением для "Ливерпуля", но Арне открыт к приглашению новичков, если те реально усилят его команду.



"Это уже большое лето, потому что мы продлили Виргила и Мо, хотя, думаю, долгое время в этом сезоне никто не ожидал этого. То, что мы сохранили их, уже является большим событием для нас".



"Я уже говорил, что доволен имеющимся у нас подбором игроков. Посмотрим, что случится летом, но порой может быть хорошо добавить новой энергии. Это уже хорошее лето, а также мы выиграли лигу. Мы будем действовать, если увидим на рынке кого-нибудь, кто может сделать нас лучше", — цитирует Слота Sky Sports.