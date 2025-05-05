Скауты "Реала" просматривали Хейсена и Керкеза

Скауты испанского "Реала" просматривали защитников "Борнмута" Дина Хейсена и Милоша Керкеза в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

В минувшую субботу "Борнмут" одержал победу 1:2 над "Арсеналом", причем именно с гола Хейсена на 67-й минуте начался "камбэк" "вишенок".



Этот матч "Эмирейтс" со специальной миссией посетили скауты "Реала", и просматривали они отнюдь не защитника "Арсенала" Вильяма Салиба, который считается одной из приоритетных трансферных целей гранда Ла Лиги.



По информации talkSPORT, представители "Реала" составляли досье на Хейсена и Керкеза, которые выдающимся образом проводят этот сезон, помогая "Борнмуту" претендовать на попадание в еврокубки.



Помимо "Реала", на Хейсена также претендуют "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". Судьба Дина находится в его собственных руках благодаря пункту в контракте о выкупе за 50 миллионов фунтов.



"Реал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" и в борьбе за Керкеза, которого "красные" хотят пригласить для конкуренции с Энди Робертсоном.